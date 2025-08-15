  • Спортс
  226-сантиметровый баскетболист Подкользин сыграет за «Амкал» против «Калуги» в Кубке России. Он станет самым высоким игроком в истории турнира
Павел Подкользин сыграет за «Амкал» в Fonbet Кубке России.

Об этом рассказал президент клуба Герман Эль Класико.

Во втором раунде Пути Регионов против «Калуги» медийный клуб намерен побить несколько рекордов. 40-летний экс-баскетболист «Далласа» станет самым высоким игроком в истории турнира. Его рост – 226 см. Предыдущий рекорд принадлежал Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому – их рост 204 см.

Ранее «Амкал» предлагал сыграть в Кубке Тимофею Мозгову, но экс-игрок «Лейкерс» не смог в эту дату.

Еще «Амкал» намерен выпустить самого возрастного, юного и скоростного игрока в истории Кубка России.

«Амкал» встретится с «Калугой» 19 августа. Матч начнется в 17:00 (мск).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: твич Германа
