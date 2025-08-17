50 тысяч рублей стоит билет в VIP-ложе на матч 2Drots в Кубке России. Такое место на игру «Зенита» против «Динамо» стоит на 10 тысяч дешевле

Билет в VIP-ложу на матч «Космос» – 2Drots в Кубке России стоит 50 тысяч рублей.

Стартовала продажа билетов на матч «Космос» – 2Drots 2-го раунда Кубка России.

Стоимость на центральный сектор – 1000 рублей. На крайние – 300. В VIP-ложе доступно 24 места стоимостью 50 тысяч рублей.

На матч «Зенита» против московского «Динамо» в октябре этого года билет в ложу составляет 40 тысяч рублей.

Игра против «Космоса» пройдет в Долгопрудном на стадионе «Салют» 20 августа. Начало – в 17:00 (мск).

В прошлом году билеты на матч 3-го раунда Фонбет Кубка России «Космоса» против «Амкала» стоили 500 рублей на основной сектор и 1000 в VIP-ложе. Всю выручку с продажи билетов на тот матч «Космос» направил пострадавшим в Курской области.