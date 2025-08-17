  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • 50 тысяч рублей стоит билет в VIP-ложе на матч 2Drots в Кубке России. Такое место на игру «Зенита» против «Динамо» стоит на 10 тысяч дешевле
5

50 тысяч рублей стоит билет в VIP-ложе на матч 2Drots в Кубке России. Такое место на игру «Зенита» против «Динамо» стоит на 10 тысяч дешевле

Билет в VIP-ложу на матч «Космос» – 2Drots в Кубке России стоит 50 тысяч рублей.

Стартовала продажа билетов на матч «Космос» – 2Drots 2-го раунда Кубка России.

Стоимость на центральный сектор – 1000 рублей. На крайние – 300. В VIP-ложе доступно 24 места стоимостью 50 тысяч рублей.

На матч «Зенита» против московского «Динамо» в октябре этого года билет в ложу составляет 40 тысяч рублей.

Игра против «Космоса» пройдет в Долгопрудном на стадионе «Салют» 20 августа. Начало – в 17:00 (мск).

В прошлом году билеты на матч 3-го раунда Фонбет Кубка России «Космоса» против «Амкала» стоили 500 рублей на основной сектор и 1000 в VIP-ложе. Всю выручку с продажи билетов на тот матч «Космос» направил пострадавшим в Курской области.  

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: сайт ФК «Космос»
деньги
logoКосмос
logoВторая лига Б
logo2Drots
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла», который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра
2714 августа, 11:36
2Drots уверенно пройдут «Космос», «Броук Бойз» обыграют «Авангард»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
14 августа, 09:56
«БроукБойз» сыграют в Орле, «Амкал» – в Калуге. Расписание матчей медийных команд во втором раунде Пути Регионов Кубка России
411 августа, 17:33
Главные новости
«Амкал» встретится с CTRL+V, Hoops – с Chertanovo. Стартует второй игровой день Уличного Футбола
сегодня, 08:41
Шама о жеребьевке Кубка Лиги: «Прикольно будет против «БроукБойз» сыграть. Есть предыстория у этого матча»
вчера, 19:12
Александр Плющенко дебютировал в лиге Уличного Футбола. Фигурист забил и отдал две голевые передачи
11вчера, 18:24
2Drots уступили Smal Squad, команда Плющенко разгромила «Игроков Планеты Земля» Чалова. Первый тур Уличного Футбола
вчера, 18:10
Дидар предложил Крапу объединиться с SD Family
вчера, 17:10
«Амкал», 2Drots и «БроукБойз». Азамат Мусагалиев составил топ-3 самых неприятных команд
вчера, 16:01
Дава Агекян – игрок «Альфа-Банки»
вчера, 15:35
Bahh Tee: «Lotus Music заслужил попадание в топ-8 команд Медиалиги»
вчера, 13:02
Экс-игрок 2Drots Спира перешел в «Матч ТВ»
вчера, 11:09
Смолов о предложениях: «Были переговоры с «Дубай Юнайтед». Но для опыта лучше пожить в Европе»
21вчера, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Заболотный становится российским героем». Гаджиев о нападающем «Спартака»
9вчера, 12:03
«Надо сейчас дожить до 21 августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
215 августа, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44