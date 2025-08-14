2Drots уверенно пройдут «Космос», «Броук Бойз» обыграют «Авангард»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке

Медийные команды выйдут в 3-й раунд Фонбет Кубка России, считают букмекеры.

2Drots котируются подавляющими фаворитами в паре с «Космосом». На выход клуба из Медиалиги в следующий раунд дают коэффициент 1.36, на проход команды из Долгопрудного – 2.90.

«Броук Бойз» считаются небольшими фаворитами противостояния с «Авангардом» за 1.72. На проход клуба из Курса дают 2.00.

На утро 14 августа коэффициенты на матч «Амкала» с «Калугой» недоступны.