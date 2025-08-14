2Drots уверенно пройдут «Космос», «Броук Бойз» обыграют «Авангард»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
Медийные команды выйдут в 3-й раунд Фонбет Кубка России, считают букмекеры.
2Drots котируются подавляющими фаворитами в паре с «Космосом». На выход клуба из Медиалиги в следующий раунд дают коэффициент 1.36, на проход команды из Долгопрудного – 2.90.
«Броук Бойз» считаются небольшими фаворитами противостояния с «Авангардом» за 1.72. На проход клуба из Курса дают 2.00.
На утро 14 августа коэффициенты на матч «Амкала» с «Калугой» недоступны.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости