«Будет связка Медведев – Мозгов. Высокий сбрасывает, Александр Иванович реализует». Тренер «Амкала» Панов о составе на Кубок

Тренер «Амкала» определил позиции на поле Тимофею Мозгову и Александру Медведеву.

«Амкал» в матче 2-го раунда Фонбет Кубка России против «Калуги » намерен установить несколько рекордов турнира и всего российского футбола. В частности, «Амкал» хотел бы выпустить самого возрастного футболиста. В списке возможных вариантов – председатель совета директоров «Зенита » Александр Медведев (69 лет).

Также «Амкал» сделал приглашение чемпиону НБА Тимофею Мозгову – в случае выхода на поле он станет самым высоким футболистом в истории (рост Мозгова – 216 см).

– Пригласить Александра Ивановича – достаточно интересная, как по мне, история. Не знаю, готов ли он. Но если он согласится, то 100% получит место в составе. Я как главный тренер это говорю.

– А на какой позиции будет играть?

– В атаке, конечно. Он же атакующий. Вообще, это тот человек, который всегда делал результаты и добивался результата и в хоккее, и в футболе.

– А Мозгов будет центральным защитником?

– Ну вы что? Это будет связка форвардов Александр Иванович – Тимофей Мозгов . Один высокий нападающий будет все мячи сбрасывать, а Александр Иванович будет реализовывать.

– А вы вообще верите, что в Медиалигу реально завести футболистов именитых, как Нани и Куарежму?

– Возможно, в Абу-Даби на один матч какой-то выставочный, но и то... Как по мне, маловероятно, – сказал главный тренер «Амкала» Виталий Панов .

Недавно президент «Амкала » Герман Эль Класико пригласил Андрея Аршавина сыграть за его клуб в Кубке России, но бывший капитан сборной России ответил отказом.

«Амкал» в 1-м раунде обыграл «Квант» (3:1), выпустив на поле селебрити не из мира футбола – в их числе певец The Limba и стример Парадеевич, забивший первый гол в матче.

