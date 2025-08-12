  • Спортс
  «Будет связка Медведев – Мозгов. Высокий сбрасывает, Александр Иванович реализует». Тренер «Амкала» Панов о составе на Кубок
9

«Будет связка Медведев – Мозгов. Высокий сбрасывает, Александр Иванович реализует». Тренер «Амкала» Панов о составе на Кубок

Тренер «Амкала» определил позиции на поле Тимофею Мозгову и Александру Медведеву.

«Амкал» в матче 2-го раунда Фонбет Кубка России против «Калуги» намерен установить несколько рекордов турнира и всего российского футбола. В частности, «Амкал» хотел бы выпустить самого возрастного футболиста. В списке возможных вариантов – председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев (69 лет).

Также «Амкал» сделал приглашение чемпиону НБА Тимофею Мозгову – в случае выхода на поле он станет самым высоким футболистом в истории (рост Мозгова – 216 см).

– Пригласить Александра Ивановича – достаточно интересная, как по мне, история. Не знаю, готов ли он. Но если он согласится, то 100% получит место в составе. Я как главный тренер это говорю. 

– А на какой позиции будет играть? 

– В атаке, конечно. Он же атакующий. Вообще, это тот человек, который всегда делал результаты и добивался результата и в хоккее, и в футболе. 

– А Мозгов будет центральным защитником? 

– Ну вы что? Это будет связка форвардов Александр Иванович – Тимофей Мозгов. Один высокий нападающий будет все мячи сбрасывать, а Александр Иванович будет реализовывать.

– А вы вообще верите, что в Медиалигу реально завести футболистов именитых, как Нани и Куарежму

– Возможно, в Абу-Даби на один матч какой-то выставочный, но и то... Как по мне, маловероятно, – сказал главный тренер «Амкала» Виталий Панов.

Недавно президент «Амкала» Герман Эль Класико пригласил Андрея Аршавина сыграть за его клуб в Кубке России, но бывший капитан сборной России ответил отказом.

«Амкал» в 1-м раунде обыграл «Квант» (3:1), выпустив на поле селебрити не из мира футбола – в их числе певец The Limba и стример Парадеевич, забивший первый гол в матче.

«Амкал» позвал Аршавина и Мозгова на Кубок России – хотят побить 5 рекордов!

«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России

«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Legalbet
