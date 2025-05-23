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2Drots встретятся с «БроукБойз», Chertanovo против «Амкала». Расписание 6-го тура МФЛ-6

Стало известно расписание 6-го тура шестого сезона Winline Медиалиги.

6-й тур Winline Медиалиги

23 мая, пятница

«Альфа-Банка» – Fight Nights. Начало – в 18:00.

«Эгриси» – «Матч ТВ». Начало – в 21:00.

Матчи пройдут в Москве на большом поле стадиона «Москвич».

24 мая, суббота

Lotus Music – «Рома». Начало – в 11:00.

«Тандем» – СКА. Начало – в 14:00.

2Drots – «БроукБойз». Начало – в 17:30.

«Титан» – ФК «10». Начало – в 20:30.

Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

25 мая, воскресенье

«СиндЕкат» – Krap Team x «Впорядке». Начало – в 11:00.

SD Family – DMedia. Начало – в 14:00.

Матчи пройдут в Красногорске на стадионе «Зоркий».

Chertanovo – «Амкал». Начало – в 17:30.

Rocket Team – Lit Energy. Начало – в 20:30.

Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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