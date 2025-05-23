2Drots встретятся с «БроукБойз», Chertanovo против «Амкала». Расписание 6-го тура МФЛ-6
Стало известно расписание 6-го тура шестого сезона Winline Медиалиги.
6-й тур Winline Медиалиги
23 мая, пятница
«Альфа-Банка» – Fight Nights. Начало – в 18:00.
«Эгриси» – «Матч ТВ». Начало – в 21:00.
Матчи пройдут в Москве на большом поле стадиона «Москвич».
24 мая, суббота
Lotus Music – «Рома». Начало – в 11:00.
«Тандем» – СКА. Начало – в 14:00.
2Drots – «БроукБойз». Начало – в 17:30.
«Титан» – ФК «10». Начало – в 20:30.
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
25 мая, воскресенье
«СиндЕкат» – Krap Team x «Впорядке». Начало – в 11:00.
SD Family – DMedia. Начало – в 14:00.
Матчи пройдут в Красногорске на стадионе «Зоркий».
Chertanovo – «Амкал». Начало – в 17:30.
Rocket Team – Lit Energy. Начало – в 20:30.
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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