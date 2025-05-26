«Амкал» встретится с «Банкой», ФК «10» – с «СиндЕкатом». Расписание 7-го тура МФЛ
Стало известно расписание 7-го тура шестого сезона Winline Медиалиги.
7-й тур Winline Медиалиги
31 мая, суббота
«Матч ТВ» – Lotus Music. Начало – в 10:30.
Lit Energy – «Тандем». Начало – в 13:30.
«БроукБойз» – SD Family. Начало – в 16:30.
СКА – «Титан». Начало – в 19:30.
Матчи пройдут в Красногорске на стадионе «Зоркий».
1 июня, воскресенье
Krap Team X Впорядке – Rocket Team. Начало – в 11:00.
DMedia – 2Drots. Начало – в 14:00.
«Рома» – «Эгриси». Начало – в 14:00.
«Амкал» – «Альфа-Банка». Начало – в 17:30.
Fight Nights – Chertanovo. Начало – в 17:30.
ФК «10» – «СиндЕкат». Начало – в 20:30.
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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