4

«Это усиление для команды, но голов я ему не желаю». Аршавин о возможном дебюте Смолова за «Броуков» в Кубке России

Андрей Аршавин пошутил, что не желает голов Федору Смолову за «БроукБойз».

– Смолов всего в двух голах от вас в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

– Это плохо. Тем более они будут играть с «Авангардом», команда сейчас не особо выступает. Не думаю, что Федя забыл про футбол, для «БроукБойз» это будет усиление.

Интересно будет увидеть Федора, но голов я ему не желаю, – сказал экс-футболист «Зенита».

Экс-игрок «Краснодара» отстает от Аршавина в списке бомбардиров на два гола.

Напомним, что Смолов, возможно, сыграет за «Броуков» во втором раунде FONBET Кубка России.

«БроукБойз» встретятся с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Матч ТВ»
