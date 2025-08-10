«Это усиление для команды, но голов я ему не желаю». Аршавин о возможном дебюте Смолова за «Броуков» в Кубке России
Андрей Аршавин пошутил, что не желает голов Федору Смолову за «БроукБойз».
– Смолов всего в двух голах от вас в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
– Это плохо. Тем более они будут играть с «Авангардом», команда сейчас не особо выступает. Не думаю, что Федя забыл про футбол, для «БроукБойз» это будет усиление.
Интересно будет увидеть Федора, но голов я ему не желаю, – сказал экс-футболист «Зенита».
Экс-игрок «Краснодара» отстает от Аршавина в списке бомбардиров на два гола.
Напомним, что Смолов, возможно, сыграет за «Броуков» во втором раунде FONBET Кубка России.
«БроукБойз» встретятся с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.
Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Матч ТВ»
