«Буду рад, если Смолов присоединится к «Локо». Карпукас о новичке «Броуков»
Артем Карпукас был бы рад, если Федор Смолов вернулся бы в «Локомотив».
– Смолов был на игре со «Спартаком», показал в камеру букву «Л» в честь «Локомотива», и зрители аплодировали. Хотели бы возвращения Федора в «Локо»?
– Футболист такого уровня поможет любой команде. Я буду только рад, если Смолов присоединится к нам, – сказал хавбек «Локомотива».
Во втором раунде Пути регионов Fonbet Кубка России Смолов сыграет за вице-чемпиона WINLINE Медиалиги «БроукБойз» против курского «Авангарда».
Матч пройдет 21 августа в Орле. Начало – в 17:00 (мск).
