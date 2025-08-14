«Буду рад, если Смолов присоединится к «Локо». Карпукас о новичке «Броуков»

Артем Карпукас был бы рад, если Федор Смолов вернулся бы в «Локомотив».

– Смолов был на игре со «Спартаком», показал в камеру букву «Л» в честь «Локомотива», и зрители аплодировали. Хотели бы возвращения Федора в «Локо»?

– Футболист такого уровня поможет любой команде. Я буду только рад, если Смолов присоединится к нам, – сказал хавбек «Локомотива».

Во втором раунде Пути регионов Fonbet Кубка России Смолов сыграет за вице-чемпиона WINLINE Медиалиги «БроукБойз » против курского «Авангарда».

Матч пройдет 21 августа в Орле. Начало – в 17:00 (мск).