Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
Федор Смолов начал подготовку к Кубку России с «БроукБойз».
Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.
Сегодня нападающий провел первую тренировку с клубом.
Ранее президент команды Дмитрий Егоров предложил Смолову сыграть за его команду в Фонбет Кубке России, чтобы обогнать Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола.
Во втором раунде «БроукБойз» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.
Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.
«Клуб 100» – рейтинг российских бомбардиров, в котором учитывают голы в профессиональных турнирах. У Смолова 156 голов, у Аршавина – 158.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Броуков»
