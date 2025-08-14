Экс-игрок «Барсы Б» и 2Drots Натхо перешел в FC Vibe
Амир Натхо перешел в FC Vibe.
Об этом сообщили соцсети клуба.
FC Vibe – медийный клуб, созданный в 2022-м. Команда ни разу не играла в WINLINE Медиалиге. Первым турниром для команды станет Кубок Лиги.
Ранее Натхо играл за «Барселону Б», а также за ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар-2» и другие профессиональные клубы. После Амир стал выступать в Медиалиге. Начал за 2Drots, а последним клубом 29-летнего хавбека был медийный Rocket Team, где он выступал с лета-2024. В команде он провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 передачи.
