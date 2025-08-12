Слон отказался от участия в телепроекте, из-за которого Сыч пропускает Кубок России
Слон отказался от участия в телепроекте ради матча в Фонбет Кубке России.
Об этом рассказал вратарь 2Drots Дмитрий Сычев.
«За месяц до начала проекта я дал добро на участие. Я понимал, что надо поставить в известность [руководство 2Drots].
Мы собрались со Слоном, Эдом, Женей, Никитой, Санычем и Эльдаром, начали обсуждать. Слон сразу сказал, что не пойдет, потому что будет играть. У Эда травма, поэтому он согласился участвовать в проекте.
Я сообщил, что хочу пойти, потому что в Кубке, скорее всего, я бы и не играл. Понимая, что буду на скамейке запасных, я сделал вывод, что надо идти на это мероприятие.
Во-первых, деньги. Приятная сумма, четыре месячных зарплаты, наверное», – рассказал вратарь «самураев».
Жека собирался выгнать Сычева из 2D из-за пропуска Кубка России
