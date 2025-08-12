0

Слон отказался от участия в телепроекте, из-за которого Сыч пропускает Кубок России

Слон отказался от участия в телепроекте ради матча в Фонбет Кубке России.

Об этом рассказал вратарь 2Drots Дмитрий Сычев. 

«За месяц до начала проекта я дал добро на участие. Я понимал, что надо поставить в известность [руководство 2Drots].

Мы собрались со Слоном, Эдом, Женей, Никитой, Санычем и Эльдаром, начали обсуждать. Слон сразу сказал, что не пойдет, потому что будет играть. У Эда травма, поэтому он согласился участвовать в проекте.

Я сообщил, что хочу пойти, потому что в Кубке, скорее всего, я бы и не играл. Понимая, что буду на скамейке запасных, я сделал вывод, что надо идти на это мероприятие.

Во-первых, деньги. Приятная сумма, четыре месячных зарплаты, наверное», – рассказал вратарь «самураев».

Жека собирался выгнать Сычева из 2D из-за пропуска Кубка России

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: новый выпуск «Стола»
logoДмитрий Сычев
logoНекит 2Drots
logoFONBET Кубок России
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoWinline Медиалига
logo«Слон» Владислав Ослоновский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жека собирался выгнать Сыча из 2D из-за пропуска Кубка России: «Сказал, это будет мой последний месяц в команде»
2сегодня, 09:11
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
2Drots готовы пригласить на просмотр вратаря «Торпедо» Владимир, которого выгнали из команды после интервью. Голкипер заявил, что его клуб обыграет 2Drots
67 августа, 09:07
Главные новости
«ВПорядке x Krap Team» пропустят Кубок Медиалиги
43 минуты назад
«В определенных частях тела Аршавина может быть жарко». «БроукБойз» представили Смолова, который сыграет за медиаклуб в Кубке России
41сегодня, 16:30Фото
«Будет связка Медведев – Мозгов. Высокий сбрасывает, Александр Иванович реализует». Тренер «Амкала» Панов о составе на Кубок
16сегодня, 14:42
Дмитрий Егоров: «Разница между Жедсоном и Батраковым в том, что есть футболист, а есть тот, кто хочет заработать»
40сегодня, 13:42
Аршавин отказался выступить за «Амкал» в Кубке России
52сегодня, 12:45
Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг
сегодня, 12:23
«Амкал» почувствовал наконец внимание аудитории». Некит не считает команду Германа топ-1 клубом медиафутбола
сегодня, 11:18
Жека собирался выгнать Сыча из 2D из-за пропуска Кубка России: «Сказал, это будет мой последний месяц в команде»
2сегодня, 09:11
Егоров о «Зените»: «Семак не способен делать то, что требуется от человека, хорошо относящегося к своей стране, – ставить своих футболистов»
42вчера, 19:07
Медведев об игре за «Амкал» в Кубке России: «Я в форме. Зависит от позиции, игрового времени и бонусов»
11вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
3вчера, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
16 августа, 19:49
Карат сыграет на стримерском турнире по CS 2. Призовой фонд 3,3 млн рублей
6 августа, 11:54
Круговой о матче «Амкала» в Кубке: «Жду вынос Вилсакома на Лимбу и гол в девять»
75 августа, 11:40