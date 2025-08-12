Володя XXL может сыграть за курский «Авангард» в матче Кубка России против «БроукБойз»

Володя XXL хочет сыграть за «Авангард» в матче Фонбет Кубка России.

«Сейчас веду переговоры для того, чтобы сыграть за «Авангард» Курск против «Броуков» в Кубке России. Экстренно буду проходить углубленное медицинское обследование.

Надеюсь, у меня получится сделать матч со стороны моей команды детства реально медийным», – написал нападающий.

Во втором раунде Пути Регионов Кубка России «Авангард» сыграет против медиакоманды «БроукБойз». Матч пройдет 21 августа в Орле.

Владимир Горяинов выступал в академии курского «Авангарда». В рамках WINLINE Медиалиги он играл за FC Bus, «БроукБойз», «Родину Медиа» и СКА.

Володя XXL создал медийную команду в Курске. Блогер говорил, что обсуждал финансовую поддержку с властями области