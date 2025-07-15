Володя XXL создал медийную команду в Курске. Блогер говорил, что обсуждал финансовую поддержку с властями области

Володя XXL создал медийную команду «Курск Медиа».

«Время интересных новостей. Я создаю свою команду «Курск Медиа». Мы планируем заявляться в Медиалигу и сыграть в Кубке Лиги.

Для меня это очень важный шаг, так как Курск – это мой родной город, Я прожил там 18 лет, и я вижу это делом всей своей жизни. Скоро будут новые анонсы, ждите», – написал блогер Владимир Горяинов в своем телеграм-канале.

В мае Володя XXL, говоря о планах по созданию своей медиакоманды, заявил, что обсуждал возможную финансовую поддержку с властями Курской области.

В шестом сезоне Winline Медиалиги Володя выступал за СКА, провел два матча. В команде Басты он играл под 46-м номером – это автомобильный код Курской области.