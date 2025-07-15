  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Володя XXL создал медийную команду в Курске. Блогер говорил, что обсуждал финансовую поддержку с властями области
12

Володя XXL создал медийную команду в Курске. Блогер говорил, что обсуждал финансовую поддержку с властями области

Володя XXL создал медийную команду «Курск Медиа».

«Время интересных новостей. Я создаю свою команду «Курск Медиа». Мы планируем заявляться в Медиалигу и сыграть в Кубке Лиги.

Для меня это очень важный шаг, так как Курск – это мой родной город, Я прожил там 18 лет, и я вижу это делом всей своей жизни. Скоро будут новые анонсы, ждите», – написал блогер Владимир Горяинов в своем телеграм-канале.

В мае Володя XXL, говоря о планах по созданию своей медиакоманды, заявил, что обсуждал возможную финансовую поддержку с властями Курской области.

В шестом сезоне Winline Медиалиги Володя выступал за СКА, провел два матча. В команде Басты он играл под 46-м номером – это автомобильный код Курской области.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Володи XXL
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Rocket Team не прекращает существование, но пропустит Кубок Лиги из-за финансовых проблем, вероятно
15 июля, 08:50
Президент Медиалиги: «Я все ближе к решению, что любая рука в штрафной – это пенальти»
19 июля, 08:18
Герман Эль Класико получил премию «Добряк на вайбе» – за самые искренние слезы счастья, веру в мечту и жертвы ради команды
57 июля, 18:54Видео
Арсений Левшук: «Амкалу» никто пока не может составить конкуренцию. Кубок Лиги посильнее МФЛ, там команды всегда в топе»
6 июля, 13:20
Главные новости
«Захожу, а там Укол один сидит за столом». Фил Воронин о походе «Альфа-Банки» в бар
1вчера, 19:26
«2026 год Дзюба начнет в Медиалиге». Генич мотивировал Артема перед стартом сезона РПЛ
7вчера, 16:43
Fight Nights примут участие в осеннем Кубке Лиги
вчера, 14:48
Rocket Team приостановил деятельность. Клуб сыграл в двух сезонах МФЛ и Кубке Лиги
вчера, 13:30
Дмитрий Тарасов: «Я увлекся боксом, минимум 3-4 тренировки в неделю. Свою карьеру в 5 лет я начинал в единоборствах»
19вчера, 12:30
Арчи покинул Lit Energy. Он провел в клубе полгода и ни разу не вышел в старте в МФЛ-6
2вчера, 11:41
Ромарой объявил о закрытии «Ромы». «Тандем» тоже приостановил деятельность
вчера, 11:05
Дьяков о 7,5 млн евро за Файзуллаева: «Сумасшедшая сделка для ЦСКА. Его покупали за 500 тысяч»
5вчера, 08:58
«У Рябы высокий игровой IQ, голевое чутье, удар. Он мастер регулирования темпа игры». «Адвокат Германа» о хавбеке «Амкала»
215 июля, 19:15
Мальдини, Маттеус и Зидан – в символической сборной Крапа
1015 июля, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
Игнатенко вернулся в «Авангард». В марте его не пустили на матч сборной России из-за нарисованного на голове логотипа Lit Energy
вчера, 18:07
DMedia вылетел из Кубка Беларуси. Медиафутбольный клуб проиграл «Гомелю» в 1/16 финала
212 июля, 17:32
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
35 июля, 17:48Видео
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
65 июля, 13:08
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50