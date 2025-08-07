2Drots готовы пригласить на просмотр вратаря «Торпедо» Владимир, которого выгнали из команды после интервью. Голкипер заявил, что его клуб обыграет 2Drots
Некит рассказал, что 2Drots могут пригласить экс-вратаря «Торпедо» на просмотр.
Напомним, вратаря владимирского «Торпедо» Богдана Маркова исключили из команды за интервью, в котором он заявил, что его клуб обыграет 2Drots.
«Торпедо» хорошо организованная команда, играла с желанием, в прессинге. Спасибо им за игру и желаю удачи.
История с исключением вратаря «Торпедо»? Не очень понимаю, почему так случилось. Надеюсь, у парня все разрешится. Если что, ждем его на просмотр», – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
2Drots выбили владимирское «Торпедо» из Фонбет Кубка России, забив на последней минуте.
