  «Амкал» хочет пригласить Тимофея Мозгова для участия в Кубке России – клуб намерен установить рекорд, выпустив самого высокого игрока в истории
«Амкал» хочет пригласить Тимофея Мозгова для участия в Кубке России – клуб намерен установить рекорд, выпустив самого высокого игрока в истории

«Амкал» хочет пригласить Тимофея Мозгова для участия в футбольном матче.

«Амкал» готовит новый перформанс ко 2-му раунду Фонбет Кубка России.

Медиафутбольный клуб блогера Германа Эль Класико в 1-м раунде обыграл «Квант» (3:1), выпустив на поле селебрити не из мира футбола – в их числе певец The Limba и стример Парадеевич, забивший первый гол в матче.

В следующей игре «Амкал» встретится с «Калугой». Герман заявил, что в этом матче его клуб хочет побить несколько рекордов турнира и всего российского футбола.

В частности, «Амкал» хочет выпустить на поле самого высокого футболиста в истории. Герман рассказал, что пробует договориться с экс-баскетболистом, чемпионом НБА Тимофеем Мозговым, рост которого составляет 216 см.

Также «Амкал» хотел бы установить рекорд, выпустив самого возрастного футболиста. В числе возможных вариантов Герман назвал экс-защитника сборной России, тренера «БроукБойз» Дмитрия Кузнецова (59 лет), а также председателя совета директоров «Зенита» Александра Медведева (69).

Кроме того, команда Германа хотела бы установить рекорды, сыграв с самым молодым и с самым быстрым футболистами. Президент «Амкала» попросил болельщиков предложить идеи и варианты перформансов.

«Амкал» сыграет с «Калугой» во 2-м раунде Кубка ориентировочно 19-21 августа. Точная дата будет определена позднее.

«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России

«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Амкала»
