Президент «Амкала» пригласил Аршавина сыграть за клуб в Кубке России

Герман Эль Класико пригласил Аршавина сыграть за «Амкал» в Фонбет Кубке России.

«Мы приглашаем Андрея Сергеевича, чтобы он не только не допустил возможность его догнать [Федором Смоловым], но и помог нам забить гол, который станет рекордом самого возрастного автора гола. Действующий рекорд – 39 лет. Андрею Сергеевичу – 44.

Как-то мне довелось сыграть с ним в футбол (уже после завершения его профессиональной карьеры). Уверяю вас, он в невероятном порядке», – написал президент «Амкал».

Медиафутбольный клуб блогера Германа Эль Класико в 1-м раунде обыграл «Квант» (3:1), выпустив на поле селебрити не из мира футбола – в их числе певец The Limba и стример Парадеевич, забивший первый гол в матче. В следующем раунде «Амкал» встретится с «Калугой».

Ранее медиаклуб «БроукБойз» пригласил Федора Смолова сыграть за команду в Кубке России. Президент команды Дмитрий Егоров рассказал, что Смолову осталось забить два гола, чтобы догнать Аршавина в рейтинге российских бомбардиров (у Смолова 156 голов, у Аршавина – 158).

