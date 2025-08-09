8

Тренер 2Drots Смирнов о wild card в РПЛ: «Было бы круто, ведь у 2D большая армия болельщиков»

Дмитрий Смирнов был бы рад приглашению 2Drots в Мир РПЛ.

«Наша цель, мечта в Кубке России – дойти до команды РПЛ. Сложно сказать, насколько это достижимо. До команды Первой лиги точно можем дойти.

Wild card в РПЛ? Это было бы круто, ведь у 2Drots большая армия болельщиков. Мы бы точно привлекли внимание к футболу», – сказал главный тренер 2D Дмитрий Смирнов.

«Самураи» в 1-м раунде Фонбет Кубка России обыграли «Торпедо» Владимир (1:0) и далее встретятся с «Космосом».

Легенда 2Drots на 90+4 вырвал победу в Кубке России – сразу как вернулся из Первой лиги. 3 из 3 медиаклубов прошли!

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?9886 голосов
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings
