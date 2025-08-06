Ландаков стал первым номером в 2Drots: «В свое время Сычев показывал своей игрой, что он первый номер. Сейчас другое время – кто сильнее, тот и играет»

Дмитрий Ландаков является первым номером в 2Drots на данный момент.

«Раньше Сыч был первым номером, а теперь я? Да. Но не хочу быть голословным. В свое время Дима показывал своей игрой, что он первый номер. Сейчас другое время и у меня другая позиция.

Первому номеру всегда нужно доказывать свою состоятельность. Никогда не нужно надеяться на свой бэкграунд или соперника. У нас произошло очищение, нет никакого бэкграунда. Кто сильнее, тот и играет.

У нас с Димой отличные отношения. Когда я только пришел, были напряженные отношения с обеих сторон. Мы нашли точки соприкосновения. Когда он играл, я всегда его поддерживал. Сейчас я чувствую от него поддержку. У нас очень сильный вратарский коллектив, который друг другу помогает.

Почему Димы не было на матче? Думаю, он сам скажет. Важные какие-то дела. В команде ли он? Конечно. Как можно представить 2Drots без Сычева ?» – сказал вратарь 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, Сычев не попал в заявку 2Drots на матч против «Торпедо» Владимир в Фонбет Кубке России.