Аршавин о медиакомандах в Кубке России: «У «Броуков» больше всех шансов пройти дальше. Но все зависит от соперников»

Андрей Аршавин рассказал, какая из медиакоманд его впечатлила больше.

– Кто больше впечатлил из медиакоманд? У кого больше шансов пройти дальше?

– «Броуки» поживее играли. Может потому, что счет 3:2. Потому что «Амкал » хоть и выиграл 3:1, но игра была тяжелой. Последний гол Прокоп забил как буллит.

Мне кажется, шансов пройти дальше больше у «Броуков». Но все зависит от соперников. По игре мне «Броуки » понравились больше, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Напомним, все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Фонбет Кубка России. В следующем раунде «Амкал» сыграет с «Калугой », «Броуки» – против курского «Авангарда », 2Drots – c «Космосом».