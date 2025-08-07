Аршавин о медиакомандах в Кубке России: «У «Броуков» больше всех шансов пройти дальше. Но все зависит от соперников»
Андрей Аршавин рассказал, какая из медиакоманд его впечатлила больше.
– Кто больше впечатлил из медиакоманд? У кого больше шансов пройти дальше?
– «Броуки» поживее играли. Может потому, что счет 3:2. Потому что «Амкал» хоть и выиграл 3:1, но игра была тяжелой. Последний гол Прокоп забил как буллит.
Мне кажется, шансов пройти дальше больше у «Броуков». Но все зависит от соперников. По игре мне «Броуки» понравились больше, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Напомним, все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Фонбет Кубка России. В следующем раунде «Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
