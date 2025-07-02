Райзен: «В Медиалиге нужно создавать ажиотаж, когда ты не можешь купить билет. Это создаст имидж для турнира»

Райзен рассказал, как повысить интерес к матчам Winline Медиалиги.

«В будущем будет оптимальным не для финальных стадий стадион по типу спортивного городка «Лужников». И нам надо такую фишку сыграть, которая применяется во всем маркетинге – создание ажиотажа вокруг, когда ты не можешь купить билет на соревнования. Нам нужно немножко в это поиграть. Это создаст определенный имидж для лиги. Что сюда реально круто прийти!

Екатеринбург – топ-город. Помню, когда мы туда приехали, была худшая погода из всех. Но пришло большое количество людей. Я думаю, что выезды в Екб – это идеально.

Нам нужны регионы. Там, где люди хотят зрелища. У кого мало мероприятий, мы должны разбавлять их жизнь. Поэтому двигаемся в регионы – Саратов, Пенза, Тула – везде», – сказал президент «БроукБойз ».