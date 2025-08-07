Вилсаком: «Я весь сезон говорил, что мне не нравятся Lit Energy. Но в большей степени мне не нравится Литвин. К команде вопросов нет»

Вилсаком рассказал, какая команда ему не нравится в WINLINE Медиалиге.

«Есть ли команды, которые мне не близки? Я весь сезон говорил, что Lit Energy мне не нравятся. Но в большей степени мне не нравится Литвин , а к Lit Energy вопросов нет.

Литвин не нравится из-за контента? Да. Из-за контента, который он делал. Хотя сейчас он уже подуспокоился. Но его путь мне не очень близок. Это ровно то, чего я старался избегать. А соблазны повалиться туда были великие. Ходили типы, что-то предлагали, деньги, деньги, деньги», – сказал президент «Эгриси », блогер.