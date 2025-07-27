«Настала пора. Он способен на такой результат». Кузнецов о потенциальном чемпионстве «Динамо»

Дмитрий Кузнецов считает, что Валерий Карпин может выиграть чемпионат с «Динамо».

«Умеет ли Карпин делать чемпионские команды? Понимаю, к чему вы клоните, что он еще не становился чемпионом.

Но я думаю, что сейчас настала пора. Я считаю, что он способен на такой результат, я верю в это. Но вопрос в сборной. Я против совмещения. Это очень большая нагрузка», – сказал главный тренер «БроукБойз ».

В профи Кузнецов выступал за ЦСКА, «Эспаньол» и другие клубы. В 2021-2025-м тренировал 2Drots. C июля возглавляет «БроукБойз».