«На Жерсона посмотрел. Абсолютно рядовой футболист». Кузнецов о новичке «Зенита»
Дмитрий Кузнецов высказался о нападающем «Зенита» Жерсоне.
«На Жерсона посмотрел, ничего особенного пока в первой игре. Абсолютно рядовой футболист.
Надо смотреть его в играх против «Спартака», ЦСКА, «Краснодара». Вот если Жерсон там себя проявит, можно сказать, что удачный трансфер», – сказал главный тренер «БроукБойз».
В профи Кузнецов выступал за ЦСКА, «Эспаньол» и другие клубы. В 2021-2025-м тренировал 2Drots. C июля возглавляет «БроукБойз».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский Спорт»
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