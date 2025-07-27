«На Жерсона посмотрел. Абсолютно рядовой футболист». Кузнецов о новичке «Зенита»

Дмитрий Кузнецов высказался о нападающем «Зенита» Жерсоне.

«На Жерсона посмотрел, ничего особенного пока в первой игре. Абсолютно рядовой футболист.

Надо смотреть его в играх против «Спартака», ЦСКА, «Краснодара». Вот если Жерсон там себя проявит, можно сказать, что удачный трансфер», – сказал главный тренер «БроукБойз ».

В профи Кузнецов выступал за ЦСКА, «Эспаньол» и другие клубы. В 2021-2025-м тренировал 2Drots. C июля возглавляет «БроукБойз».