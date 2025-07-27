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Кузнецов о тех, кто против участия медиакоманд в Кубке России: «Им надо думать, что они говорят»

Дмитрий Кузнецов высказался о тех, кто против участия медиакоманд в Кубке России.

– Как относитесь к тем, кто против участия медийных команд в Фонбет Кубке России?

– У каждого есть свое мнение. Но если человек не находится в медиафутболе, ему тяжело рассуждать. Там очень хороший уровень.

Есть футболисты, которые играли профессионально. Для них такие матчи – обыденность. Есть ребята, которые прошли академии, очень хотели бы играть, но почему-то не сложилось. Сейчас они возобновили карьеру, получили право играть. Для них сыграть на профессиональном уровне – мечта.

Что касается тех, кто так выступает против участия медиакоманд в Кубке России, им надо думать, что они говорят, – сказал главный тренер «БроукБойз».

Напомним, «Броуки» сыграют против «Орла» в первом раунде Пути Регионов Кубка России.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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