Кузнецов о тех, кто против участия медиакоманд в Кубке России: «Им надо думать, что они говорят»
Дмитрий Кузнецов высказался о тех, кто против участия медиакоманд в Кубке России.
– Как относитесь к тем, кто против участия медийных команд в Фонбет Кубке России?
– У каждого есть свое мнение. Но если человек не находится в медиафутболе, ему тяжело рассуждать. Там очень хороший уровень.
Есть футболисты, которые играли профессионально. Для них такие матчи – обыденность. Есть ребята, которые прошли академии, очень хотели бы играть, но почему-то не сложилось. Сейчас они возобновили карьеру, получили право играть. Для них сыграть на профессиональном уровне – мечта.
Что касается тех, кто так выступает против участия медиакоманд в Кубке России, им надо думать, что они говорят, – сказал главный тренер «БроукБойз».
Напомним, «Броуки» сыграют против «Орла» в первом раунде Пути Регионов Кубка России.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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