Кузнецов о тех, кто против участия медиакоманд в Кубке России: «Им надо думать, что они говорят»

Дмитрий Кузнецов высказался о тех, кто против участия медиакоманд в Кубке России.

– Как относитесь к тем, кто против участия медийных команд в Фонбет Кубке России?

– У каждого есть свое мнение. Но если человек не находится в медиафутболе, ему тяжело рассуждать. Там очень хороший уровень.

Есть футболисты, которые играли профессионально. Для них такие матчи – обыденность. Есть ребята, которые прошли академии, очень хотели бы играть, но почему-то не сложилось. Сейчас они возобновили карьеру, получили право играть. Для них сыграть на профессиональном уровне – мечта.

Что касается тех, кто так выступает против участия медиакоманд в Кубке России, им надо думать, что они говорят, – сказал главный тренер «БроукБойз».

Напомним, «Броуки » сыграют против «Орла» в первом раунде Пути Регионов Кубка России.