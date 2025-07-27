Кузнецов о «Зените»: «Надо спрашивать с бразильцев. Уже пора разницу делать»
Дмитрий Кузнецов высказался о матче 1-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов».
«Что произошло с «Зенитом» в первом тайме матча с «Ростовом»? О привозах я всегда говорю, что не надо разыгрывать, если вы не можете это делать. Если вратарь не может, защитники, ну, выбейте вы мяч и все. Потом уже Латышонок так и стал делать.
«Зенит» купил хороших футболистов. Я считаю, что надо спрашивать с бразильцев. Уже надо разницу делать. Но и «Ростов» во втором тайме подсел», – сказал главный тренер «БроукБойз» и бывший игрок ЦСКА.
«Зенит» переиграл «Ростов» (2:1) в 1-м туре РПЛ.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
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