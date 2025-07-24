Егоров пригласил Смолова в «БроукБойз» для участия в Кубке России: «Заявляешься за нас, забиваешь 80 в Кубке и догоняешь Дзюбу»

Дмитрий Егоров пригласил Федора Смолова в «БроукБойз» для участия в Кубке России.

Федор Смолов запустил на YouTube шоу Smol FM с президентом «БроукБойз» Дмитрием Егоровым и футболисткой «Альфа-Банки» Ириной Подшибякиной.

Егоров : «Я знаю, как тебе обогнать Дзюбу [по количеству забитых голов]. Заявляешься в Кубке России за «Броуков», мы играем со слабой командой, ты забиваешь 80 голов за игру. Deal?»

Смолов : «А вы играете со слабой командой?»

Егоров : «Да, с «Орлом». Мы в порядке. У нас много футболистов, с которыми ты играл раньше».

Смолов : «А эти голы идут в зачет?»

Егоров : «Да».

Смолов : «Слушай, заманчивая перспектива (смеется)».

Егоров : «Откажется, да?»

Подшибякина : «У нас Кубка нет. Я бы его в «Бакну» позвала».

Егоров : «Он подумает. Если что – 150 тысяч рублей [зарплата], проживание в Одинцово. Как Погба мы предлагали, он отказался».

В марте 2024-го «БроукБойз» пригласил Поля Погба в клуб, отправив ему письмо в инстаграме. Чемпиону мира предложили 1500 долларов, проживание в Одинцово и современный медцентр.

6 августа «БроукБойз» и «Орел» встретятся в 1-м раунде FONBET Кубка России.