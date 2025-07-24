Егоров пригласил Смолова в «БроукБойз» для участия в Кубке России: «Заявляешься за нас, забиваешь 80 в Кубке и догоняешь Дзюбу»
Федор Смолов запустил на YouTube шоу Smol FM с президентом «БроукБойз» Дмитрием Егоровым и футболисткой «Альфа-Банки» Ириной Подшибякиной.
Егоров: «Я знаю, как тебе обогнать Дзюбу [по количеству забитых голов]. Заявляешься в Кубке России за «Броуков», мы играем со слабой командой, ты забиваешь 80 голов за игру. Deal?»
Смолов: «А вы играете со слабой командой?»
Егоров: «Да, с «Орлом». Мы в порядке. У нас много футболистов, с которыми ты играл раньше».
Смолов: «А эти голы идут в зачет?»
Егоров: «Да».
Смолов: «Слушай, заманчивая перспектива (смеется)».
Егоров: «Откажется, да?»
Подшибякина: «У нас Кубка нет. Я бы его в «Бакну» позвала».
Егоров: «Он подумает. Если что – 150 тысяч рублей [зарплата], проживание в Одинцово. Как Погба мы предлагали, он отказался».
В марте 2024-го «БроукБойз» пригласил Поля Погба в клуб, отправив ему письмо в инстаграме. Чемпиону мира предложили 1500 долларов, проживание в Одинцово и современный медцентр.
6 августа «БроукБойз» и «Орел» встретятся в 1-м раунде FONBET Кубка России.