«Броуки» сыграют в Орехово-Зуево, 2Drots – на «Москвиче». Расписание матчей медийных команд в первом раунде FONBET Кубка России
Расписание матчей первого раунда FONBET Кубка России для медийных клубов.
Первый раунд. Путь регионов.
5 августа, вторник
«Амкал» – «Квант», начало в 18:00
Матч пройдет в Красногорске на стадион «Зоркий».
6 августа, среда
«БроукБойз» – «Орел», начало в 18:00
Матч пройдет в Орехово-Зуево на стадионе «Знамя Труда»
2Drots – «Торпедо» Владимир, начало в 20:15
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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