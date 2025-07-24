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«Броуки» сыграют в Орехово-Зуево, 2Drots – на «Москвиче». Расписание матчей медийных команд в первом раунде FONBET Кубка России

Расписание матчей первого раунда FONBET Кубка России для медийных клубов.

Первый раунд. Путь регионов.

5 августа, вторник

«Амкал» – «Квант», начало в 18:00

Матч пройдет в Красногорске на стадион «Зоркий».

6 августа, среда

«БроукБойз» – «Орел», начало в 18:00

Матч пройдет в Орехово-Зуево на стадионе «Знамя Труда»

2Drots – «Торпедо» Владимир, начало в 20:15

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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