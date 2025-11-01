Константин Базелюк: «Стану лучшим бомбардиром турнира, скриньте. Либо придется ✂️»

Константин Базелюк: cтану лучшим бомбардиром, либо придется ✂️.

Нападающий Lit Energy Константин Базелюк заявил, что станет лучшим бомбардиром следующего турнира под эгидой WINLINE МФЛ.

«У меня была вера в то, что мы сможем выиграть этот турнир, судя по играм, которые мы проводили. К огромному сожалению, получилось, как получилось.

Мы остались в шаге от финала. Считал и считаю, что у нас собрались сильные игроки и сильный тренерский штаб. Я думаю, не хватило немного времени в плане игровых связок. У нас почти новая команда.

К следующему турниру мы хорошо подготовимся и пройдем без травм, стану лучшим бомбардиром турнира, можете делать скрин. Либо придется ✂️», – заявил нападающий Lit Energy.