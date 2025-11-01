0

Константин Базелюк: «Стану лучшим бомбардиром турнира, скриньте. Либо придется ✂️»

Константин Базелюк: cтану лучшим бомбардиром, либо придется ✂️.

Нападающий Lit Energy Константин Базелюк заявил, что станет лучшим бомбардиром следующего турнира под эгидой WINLINE МФЛ.

«У меня была вера в то, что мы сможем выиграть этот турнир, судя по играм, которые мы проводили. К огромному сожалению, получилось, как получилось.

Мы остались в шаге от финала. Считал и считаю, что у нас собрались сильные игроки и сильный тренерский штаб. Я думаю, не хватило немного времени в плане игровых связок. У нас почти новая команда.

К следующему турниру мы хорошо подготовимся и пройдем без травм, стану лучшим бомбардиром турнира, можете делать скрин. Либо придется ✂️», – заявил нападающий Lit Energy.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Lit Energy
logoLit Energy
logoКонстантин Базелюк
logoМихаил Литвин
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Литвин развил скорость 203 км/ч на электросамокате. Он заявил о мировом рекорде, но другой ютубер ранее разогнался до 211 км/ч
28 октября, 10:38Фото
Экс-форвард ЦСКА Базелюк заявил, что не перешел в 2Drots, потому что его проигнорировал спортдир клуба Ильдар
28 октября, 09:49
Станос – Егорову: «Мише Литвину глубоко #####, чего тебе не хватает. Всем глубоко ##### на все, нужна только победа»
22 октября, 12:55
Главные новости
Николай Басков пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Ребята, а давайте-ка все вместе на футбол! А то этот Азамат никак не угомонится»
сегодня, 11:54Видео
Сборные ФНЛ и Медиалиги планируют сыграть в Абхазии в декабре
сегодня, 11:21
Sky Club Макана против команды рэпера Словетского, Players Club рэпера Obladaet сыграет с клубом Текилы в Media Basket
сегодня, 09:14
«Самая обсуждаемая тема после «Амкала» в Кубке России. Не хватило международного уровня: Ринго Старра, Сталлоне, Обамы». Воробьев о перформансе ФК «10»
сегодня, 09:06
Олег Монгол пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Роднулькины, приходите! Будут все наши – Газдан и Кутуз! Всем Fair Play!»
вчера, 22:15Видео
Медиалига потратила более миллиона долларов на организацию матчей в Москве в 2025 году
вчера, 18:49
Медведева записала приглашение на финал Кубка Медиалиги: «Не подумайте, что Азамат попросил меня и всех, кто записывает подобные видео, это сделать»
вчера, 17:19Видео
Комик Гараев о закрытии хоккейной Медиалиги: «Было ожидаемо, что все развалится»
вчера, 16:04
Зимний Кубок Медиалиги пройдет в начале марта. Вероятное место проведения – Кипр
вчера, 14:02
«Ронда совсем поплыла. Холли ей реально сильно голову пробила». Райзен о словах Раузи о Хабибе
вчера, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
вчера, 19:24
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16