«Самая обсуждаемая тема после «Амкала» в Кубке России. Не хватило международного уровня: Ринго Старра, Сталлоне, Обамы». Воробьев о перформансе ФК «10»

Кир Воробьев: ФК «10» не хватило Ринго Старра, Сталлоне, Обамы.

Блогер Кир Воробьев оценил перформанс «Десятки » со звездными приглашениями на финал WINLINE Кубка Лиги

«Глобально – кайф. Как будто это самая обсуждаемая тема после «Амкала » в Кубке России. Так что в моем понимании – хорошо. А если еще и на просмотрах финала Кубка скажется и на билетах, то вообще за#%ись. Понравилось, как комьюнити отреагировало.

Когда челов стало много, все было правильно доведено до абсурда. Хотелось, чтобы совсем какие-то челы гротескные продолжили. Киркоров под это подходит. Не знаю даже, кого можно было бы еще более абсурдного добавить, чтобы гиперболизированный гротеск получился. После Киркорова даже Рыжий из Иванушек был бы не странным.

Не хватило международного уровня: Ринго Старра, Сильвестра Сталлоне, Барака Обамы», – сказал Воробьев Спортсу’‘.

Ранее приглашения на финал Кубка Лиги записали Артем Дзюба, Валерий Карпин, Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Джиган и другие.

ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат » из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. На финале выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

