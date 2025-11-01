Олег Монгол пригласил на финал Кубка Медиалиги: «Роднулькины, приходите! Будут все наши – Газдан и Кутуз! Всем Fair Play!»

Олег Монгол: приходите на финал Кубка Медиалиги.

Блогер Олег Монгол пригласил на финал WINLINE Кубка Медиалиги.

«Роднулькины, я не стал ждать качка из Hi-Fi и Мухтара с «НТВ». Я написал Азамату [Мусагалиеву]. Короче, 3 ноября финал [Кубка] Медиалиги в Краснодаре. Приходите, будут все наши – Газдан и Кутуз. Всем Fair Play!» – сказал Монгол.

Ранее приглашения на финал Кубка Лиги записали Артем Дзюба, Валерий Карпин, Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Джиган и другие.

ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. На финале выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Десятка» Мусагалиева – впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти

