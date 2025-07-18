«Где эта хваленая «Банка» в межсезонье?» Егоров о закрытии клубов

Дмитрий Егоров отреагировал на закрытие медиакоманд.

«Три клуба – «Тандем», «Рома» и «Рокеты » – уже сообщают о приостановке своей деятельности. «Титан » где-то близко к этому. И, полагаю, это еще не весь список.

Ситуация щепетильная вот в чем. Учитывая закрытый формат МФЛ-7, все эти команды фактически лишаются права участия в регулярке следующего года, потому что они попросту не смогут квалифицироваться в новый турнир. Нам уже объяснили, что формата «сегодня не хочу, а завтра хочу» больше не будет.

Однако еще сильнее огорчает активность других клубов: «Броуки », 2D, «Амкал », ФК «10» и относительно «СиндЕкат » с «Лит Энерджи » существуют. А остальные где? Что с ними? Где эта хваленая «Банка » в межсезонье? Клубы продолжают закапывать лигу.

В общем-то, их дело», – написал президент «БроукБойз».

Напомним, что в этом месяце «Тандем », «Рома» и Rocket Team объявили о закрытии или приостановке деятельности.

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