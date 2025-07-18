«Где эта хваленая «Банка» в межсезонье?» Егоров о закрытии клубов
«Три клуба – «Тандем», «Рома» и «Рокеты» – уже сообщают о приостановке своей деятельности. «Титан» где-то близко к этому. И, полагаю, это еще не весь список.
Ситуация щепетильная вот в чем. Учитывая закрытый формат МФЛ-7, все эти команды фактически лишаются права участия в регулярке следующего года, потому что они попросту не смогут квалифицироваться в новый турнир. Нам уже объяснили, что формата «сегодня не хочу, а завтра хочу» больше не будет.
Однако еще сильнее огорчает активность других клубов: «Броуки», 2D, «Амкал», ФК «10» и относительно «СиндЕкат» с «Лит Энерджи» существуют. А остальные где? Что с ними? Где эта хваленая «Банка» в межсезонье? Клубы продолжают закапывать лигу.
В общем-то, их дело», – написал президент «БроукБойз».
Напомним, что в этом месяце «Тандем», «Рома» и Rocket Team объявили о закрытии или приостановке деятельности.
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