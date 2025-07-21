«Броуки» не сыграют в Орле в первом раунде Кубка России. Клуб хочет провести матч в «Лужниках»

Матч Кубка России между «Броуками» и «Орлом» пройдет в Москве, вероятно.

«Сейчас мы идем на переговоры с нашими спонсорами из BetBoom, на которых мы примем решение о будущем нашей команды и определимся со стадионом, на котором мы сыграем в первом раунде FONBET Кубка России.

В Орле мы играть не будем, потому что пришлось бы взять всю организацию на себя. Поэтому мы хотим сыграть в «Лужниках». Но стоимость матча там, я думал, 2 миллиона. А она – 3,5. Поэтому ждите нас в Красногорске, скорее всего. Но, может быть, и в «Лужниках», – сказали президенты «БроукБойз».

В первом раунде FONBET Кубка России «БроукБойз » сыграют с «Орлом» 5 августа.

Также в розыгрыше участвуют медиафутбольные клубы «Амкал» и 2Drots.