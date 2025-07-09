«Wylsacom сказал, что это классный проект. За 20 минут обо всем договорились». Руководители «Эгриси» о том, как блогер попал в медиафутбол

В «Эгриси» рассказали, как Wylsacom попал в команду.

«Перед сезоном мы встретились с Валей. Я написал ему большое сообщение. Потом приехали на встречу и буквально за 20 минут обо всем договорились: «Да, круто, погнали, «Эгриси» – классный проект».

Помню, после встречи вышли и подумали, что все неправильно прошло – как-то очень просто. Заход был, что у нас есть история взаимоотношений, что мы давно друг друга знаем, у него снимался Кулик.

Нам не пришлось даже говорить заготовленную речь. Он сказал: «Вы же наши. Я помню, как вы приходили играть в фифу. Давайте придумаем что-то вместе», – рассказали фронтмены «Эгриси ».

Недавно техноблогер Вилсаком стал президентом «Эгриси». Клубом ранее руководил Василий Уткин.