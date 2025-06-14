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«Удачный сезон, это когда бы берешь призовое место. Но мы не так плохо выступили, как 2Drots или СКА». Вилсаком о первом сезона с «Эгриси»

Вилсаком оценил первый сезон «Эгриси».

Вилсаком стал президентом «Эгриси» в феврале 2025-го. Благодаря его персоне команду пригласили в шестой сезон Winline Медиалиги.

В сезоне «Эгриси» дошел до четвертьфинала, где в двухмачтовом противостоянии уступил «БроукБойз (0:4).

– Завершился ваш первый сезон в медифутболе. Какие ваши ожидания воплотились в реальность?

– Мы с менеджером обсуждали, что команда должна спокойно выходить в плей-офф. Это и произошло, поэтому программа минимум выполнена.

Игра построилась. Все говорят, что «Эгриси» в начале сезона и в четвертьфинале – две разные команды. Если все это сохранить и сделать правильные выводы, думаю, что в Кубок Лиги можем влетать с двух ног.

– Минувший сезон удачный для вас?

– Удачный сезон, это когда бы берешь призовое место. Но это однозначно не худший сезон. Мы не так плохо выступили, как 2Drots или СКА. Но если мы хотим побеждать, то должно быть настроение бороться до конца и влетать полноценно.

Есть амбиции и залихватский ура-разгон. Но есть и реальность. Она такова, что команда вообще могла не участвовать в сезоне и закончить существование. в целом не плыв. Мне кажется, что получилось очень достойно, круто, молодцы.

– Как за сезон изменилась ваша вовлеченность?

– Это два разных состояния. Когда я приехал первый раз, вообще ничего не знал и не понимал. Сейчас я разобрался с регламентом, правилами. Узнал, какие есть команды, кто как играет, какие сильные стороны, какая история. Я смотрю, если не прямые трансляции, то как минимум нарезки. Слежу за тем, что происходит. Это стало интересно.

Когда тебе интересно, то совсем другой уровень вовлечености. Как я и говорил в начале, потихоньку, аккуратно вкатываемся во всех смыслах. Думаю, следующий сезон и Кубок в частности будут на совсем другом настроении. Мне сразу не было все равно. А сейчас я уже начал понимать, что происходит, – рассказал президент «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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