Гаджиев о пощечине Уткину: «Не считаю, что мне есть чего стыдиться. Но никогда в жизни не хотел бы это повторить»
Камил Гаджиев вспомнил конфликт с Василием Уткиным в 2022 году.
– История с пощечиной Василию Уткину на медиафутболе. Сын спрашивал вас об этом?
– Он даже там находился. Потом я ему сказал: «Сын, не думай, что я дал пощечину и этим горжусь. Просто попал в ситуацию, где по-другому будто поступить и не мог. Не думай, что так надо». Выводы сделал, но когда он будет постарше, то я обязательно поговорю с ним еще раз.
– Вам было стыдно после той ситуации?
– Перед сыном – нет. До сих пор не считаю, что мне есть чего стыдиться. Хотел бы я эту историю повторить? Да никогда в жизни. Мне это не нужно. Мы тогда поговорили с Васей, все вопросы решили, – сказал президент Fight Nights в интервью Спортсу’‘.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости