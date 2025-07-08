Видео
0

«Гол с душком, но засчитан правильно». Эксперты разобрали второй мяч «Амкала» в финале против «Броуков»

Судейские эксперты разобрали второй гол «Амкала» в финале Winline Медиалиги.

«Амкал» обыграл «БроукБойз» в решающем матче сезона в «Лужниках» (2:0). Во втором тайме арбитр Дмитрий Жилинский не зафиксировал фол за попадание мяча в руку хавбеку «Амкала» Василию Маврину.

После этого обе команды боролись за мяч, в итоге он оказался у «Амкала», который провел результативную атаку – отличился Артур Рябокобыленко.

Жилинский ошибся, не назначив штрафной за руку Маврина, однако гол был забит в другой фазе атаки и не мог быть отменен. К такому выводу пришли эксперты шоу VARVARы. 

«Чтобы была одна фаза, должна быть быстрая вертикальная атака. У нас мяч в центре поля, дошел почти до штрафной «Амкала», застрял в центральном круге, и только после этого началась голевая атака. 

В итоге после игры рукой Маврина прошло 22 секунды, футболисты «Броуков» дважды коснулись мяча. Соответсвенно, это не одна атакующая фаза.

Поэтому, к сожалению, после такой руки по правилам судья не имел оснований отменить гол. Жилинский элементарно не увидел руку в центре поля, и это привело к скандалу. 

Таким образом, итоговое решение правильное, но гол с душком из-за этой игры рукой», – отметил Сергей Лапочкин.

Видео: Медиалига

31 тысяча в «Лужниках», миллион «Банки». Главные цифры сезона Медиалиги

Я впервые сходил на Медиалигу – и сразу на финал. Вот 7 наблюдений

«Амкал» впервые выиграл Медиалигу! Исторический трофей: теперь есть вся коллекция титулов

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу VARVARы
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoДмитрий Жилинский
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoВасилий Маврин
logoсудьи
logoСергей Лапочкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чужой, Товмасян и Конев покинули «Амкал»
сегодня, 09:01
Чужой уходит из «Амкала»! 30 фактов о легенде
1сегодня, 08:00
Агекян покинул «Амкал». Форвард провел в клубе 1,5 года
вчера, 19:20
Герман Эль Класико получил премию «Добряк на вайбе» – за самые искренние слезы счастья, веру в мечту и жертвы ради команды
5вчера, 18:54Видео
Осипов объявил, что формат Медиалиги может измениться уже в новом сезоне. Число команд также планируют сократить
вчера, 17:37
Главные новости
Андрей Чернышов: «Наши клубы меняют вектор, возможно. Без еврокубков тратить много на легионеров нет смысла»
5сегодня, 11:30
Тришин стал лучшим арбитром МФЛ-6. Жилинский получил оценку 10 за финал, но остался вторым в рейтинге
сегодня, 10:10
Чужой, Товмасян и Конев покинули «Амкал»
сегодня, 09:01
Агекян покинул «Амкал». Форвард провел в клубе 1,5 года
вчера, 19:20
Герман Эль Класико получил премию «Добряк на вайбе» – за самые искренние слезы счастья, веру в мечту и жертвы ради команды
5вчера, 18:54Видео
Осипов объявил, что формат Медиалиги может измениться уже в новом сезоне. Число команд также планируют сократить
вчера, 17:37
Медиалига запретила Дьякову и Кире выходить за медалями после финала. Тренера и игрока «Броуков» пожизненно дисквалифицировали
вчера, 15:55
Герман собирался перевести «Амкал» в формат «Банки» после вылета в МФЛ-5: «Меньше ресурсов, больше контента. Хотелось забить болт на результаты»
1вчера, 13:56
Егоров о Дзюбе на финале Медиалиги: «По ходу игры Артем сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?»
1вчера, 13:02
Мусагалиев сообщил, что хавбек Воробьев покидает ФК «10» и переходит в «СКА Хабаровск»: «Хотим получить за него пользу клубу»
4вчера, 12:03
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
35 июля, 17:48Видео
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
65 июля, 13:08
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33