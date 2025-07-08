«Гол с душком, но засчитан правильно». Эксперты разобрали второй мяч «Амкала» в финале против «Броуков»

Судейские эксперты разобрали второй гол «Амкала» в финале Winline Медиалиги.

«Амкал» обыграл «БроукБойз » в решающем матче сезона в «Лужниках» (2:0). Во втором тайме арбитр Дмитрий Жилинский не зафиксировал фол за попадание мяча в руку хавбеку «Амкала » Василию Маврину.

После этого обе команды боролись за мяч, в итоге он оказался у «Амкала», который провел результативную атаку – отличился Артур Рябокобыленко.

Жилинский ошибся, не назначив штрафной за руку Маврина, однако гол был забит в другой фазе атаки и не мог быть отменен. К такому выводу пришли эксперты шоу VARVARы.

«Чтобы была одна фаза, должна быть быстрая вертикальная атака. У нас мяч в центре поля, дошел почти до штрафной «Амкала», застрял в центральном круге, и только после этого началась голевая атака.

В итоге после игры рукой Маврина прошло 22 секунды, футболисты «Броуков» дважды коснулись мяча. Соответсвенно, это не одна атакующая фаза.

Поэтому, к сожалению, после такой руки по правилам судья не имел оснований отменить гол. Жилинский элементарно не увидел руку в центре поля, и это привело к скандалу.

Таким образом, итоговое решение правильное, но гол с душком из-за этой игры рукой», – отметил Сергей Лапочкин.

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