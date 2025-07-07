Герман Эль Класико получил премию «Добряк на вайбе» – за самые искренние слезы счастья, веру в мечту и жертвы ради команды

Президент «Амкала» Герман Попков признан добряком недели в Winline МФЛ.

Его команда впервые выиграла Winline Медиалигу , в финале одержав победу над «БроукБойз» (2:0) в присутствии 31 715 зрителей.

Финальный свисток победного матча Герман встречал на бровке со слезами на глазах в объятиях супруги.

После игры босс «Амкала » признался, что расплакался на фоне жертв и трудностей, которые он и его клуб прошли на пути к триумфу.

«Это то, ради чего ты наизнанку изворачивался, чтобы это получилось и наконец-то случилось. Я здесь не был ни разу, поэтому проживаю этот момент и кайфую», – сказал Герман.

Позже он рассказал, что год назад собирался сократить бюджет «Амкала» после вылета в 1/4 финала пятого сезона.

Один из партнеров клуба отказался от сотрудничества, в связи с чем Герману пришлось занимать деньги на содержание команды.

Тем не менее Попков сохранил финансирование клуба на прежнем уровне, что в итоге привело к победам в Кубке Медиалиги и МФЛ-6.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

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