Агекян покинул «Амкал» спустя 1,5 года нахождения в команде

Давид Агекян объявил об уходе из «Амкала».

«Вообще не представлял, что напишу этот пост, но, к сожалению, вынужден сообщить вам, что покидаю «Амкал».

Очень грустно, но нужно двигаться дальше. Не говорю прощай, говорю до свидания! Ухожу, чтоб когда-нибудь красиво вернуться.

Безумная благодарность каждому, кто причастен к «Амкалу», всем без исключений, но самое главное, бесконечная благодарность болельщикам за ту теплоту, поддержку, переживания, за тот теплый прием в большую, дружную семью 1,5 года назад! Это были по-настоящему крутые времена!» –написал полузащитник «Амкала ».