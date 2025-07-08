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Чужой, Товмасян и Конев покинули «Амкал»

«Амкал» объявил об уходе троих футболистов.

Команду покинули форварды Антон Чужой и Александр Конев, а также защитник Эрик Товмасян.

Чужой провел в «Амкале» семь лет и провел за клуб более 100 матчей. Минувший сезон Winline МФЛ Антон отыграл в аренде за SD Family.

Товмасян играл за «Амкал» с 2022 года, с момента дебюта клуба в Медиалиге.

Конев присоединился к «Амкалу» в конце прошлого года, выступал за команду в Суперкубке Медиалиги и шестом сезоне МФЛ.

Ранее из «Амкала» также ушел нападающий Давид Агекян.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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