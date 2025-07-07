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Осипов объявил, что формат Медиалиги может измениться уже в новом сезоне. Число команд также планируют сократить

Николай Осипов анонсировал изменения в формате Winline Медиалиги.

«Очень хочется попробовать историю с гладким чемпионатом, где каждый играет с каждым, и плей-офф. 

На мой взгляд, это самый правильный формат определения лучшей команды по итогам соревновательного цикла.

Поэтому количество команд будет сокращаться. К этому формату мы, скорее всего, придем. Возможно, уже в следующем сезоне.

Также очень хочется попробовать новый формат футбола. У нас есть одна задумка, реализовав которую мы полностью сможем закрыть соревновательный цикл на год.

Команды сейчас живут год, хотя раньше это было от турнира к турниру. Они тренируются целый год и, понятное дело, хотят побольше играть. Если получится реализовать новый формат, он будет закрывать соревновательный год.

Ребята будут играть практически 10 месяцев. Это классно для них, для руководителей, партнеров и контента», – сказал президент МФЛ.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Мастера спорта»
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