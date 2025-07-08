Тришин стал лучшим арбитром МФЛ-6. Жилинский получил оценку 10 за финал, но остался вторым в рейтинге
Winline Медиалига представила судейский рейтинг по итогам шестого сезона.
Лидером рейтинга по завершении МФЛ-6 стал Илья Тришин. Его итоговая оценка – 8,94.
Дмитрий Жилинский получил за свою работу на финале «Амкал» – «БроукБойз» (2:0) оценку 10, но этого не хватило, чтобы обойти Тришина. Жилинский занял 2-е место.
Работу Юрия Апонасенко на игре за 3-е место между ФК «10» и «СиндЕкатом» (1:1, 4:1 Б) оценили на 9 баллов. Апонасенко финишировал на 4-й позиции в таблице. Третьим стал Александр Филимонов.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу VARVARы
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