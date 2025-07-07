Президент Медиалиги: «Мы отправляем Венгеру тесты наших нововведений после каждого сезона. Камеры на арбитрах у нас уже 2 года»

Николай Осипов рассказал о планах популяризировать правила Winline Медиалиги.

«Камеры на арбитрах, которые сейчас используются на клубном чемпионате мира, у нас в Медиалиге уже два года.

У нас есть правило тайм-аута и челлендж от команд на просмотр ВАР. Уже несколько лет арбитры озвучивают свое решение после просмотра.

И вот, пожалуйста, классический футбол берет у нас озвучивание решений арбитра и берет камеру на арбитре как элемент показа. Также у нас давно допустимо большее количество замен.

Часто обсуждают пенальти без добивания – у нас тоже это уже есть в Медиалиге. Мы ввели это правило, чтобы уравнять шансы вратаря и бьющего.

Плюс много других нюансов, например, стенка на 11 метров при штрафных ударах. Это позволяет говорить, что многие нововведения обкатываются на нас.

По итогам каждого сезона мы отправляем Арсену Венгеру в ФИФА тесты с нашими правилами и нововведениями. Правда, пока он ни разу не ответил. Но я убежден, что если он их получает, то точно читает.

Наше сердце в тепле от той мысли, что до него это может дойти, и вдруг одно из наших нововведений окажется реализованным», – сказал президент Winline МФЛ.

Венгер и Невилл – за правила из Медиалиги. А как сработали игра без офсайдов и оранжевая карточка?

Повторы от лица судей на КЧМ – как реклама Гая Ричи. Но полно ограничений