Президент Медиалиги: «Мы отправляем Венгеру тесты наших нововведений после каждого сезона. Камеры на арбитрах у нас уже 2 года»
«Камеры на арбитрах, которые сейчас используются на клубном чемпионате мира, у нас в Медиалиге уже два года.
У нас есть правило тайм-аута и челлендж от команд на просмотр ВАР. Уже несколько лет арбитры озвучивают свое решение после просмотра.
И вот, пожалуйста, классический футбол берет у нас озвучивание решений арбитра и берет камеру на арбитре как элемент показа. Также у нас давно допустимо большее количество замен.
Часто обсуждают пенальти без добивания – у нас тоже это уже есть в Медиалиге. Мы ввели это правило, чтобы уравнять шансы вратаря и бьющего.
Плюс много других нюансов, например, стенка на 11 метров при штрафных ударах. Это позволяет говорить, что многие нововведения обкатываются на нас.
По итогам каждого сезона мы отправляем Арсену Венгеру в ФИФА тесты с нашими правилами и нововведениями. Правда, пока он ни разу не ответил. Но я убежден, что если он их получает, то точно читает.
Наше сердце в тепле от той мысли, что до него это может дойти, и вдруг одно из наших нововведений окажется реализованным», – сказал президент Winline МФЛ.
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