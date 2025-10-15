  • Спортс
До перехода в тульский «Арсенал» Обрывков работал в «Пятерочке». В прошедшем туре Первой лиги он дебютировал за основную команду

До перехода в тульский «Арсенал» Степан Обрывков работал в «Пятерочке».

«Мне Эд рассказал, что Степа вообще работал в «Пятерочке». Денег нет. Степа тренировался и шел работать. Он жил у кого-то, так как негде было жить. Поехал человек за мечтой и дебютировал в ФНЛ», – рассказал Сэмио, бывший одноклубник Обрывкова в 2Drots.

Обрывков вышел на замену против московского «Торпедо» (2:2) на 79-й минуте в 14-м туре Первой лиги.

Напомним, 21-летний нападающий перешел в «Арсенал-2» из медиафутбольного клуба Fight Nights. Ранее форвард выступал за 2Drots в WINLINE Медиалиге.

Ибра-гол во Второй лиге! Не зря этот парень выбрался из Медиалиги

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: AGM
