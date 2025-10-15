0

Кудряшов о 2Drots в Кубке России: «Дойти до клубов РПЛ? Все было реально, но не хватило голов»

Федор Кудряшов рассказал о пути 2Drots в FONBET Кубке России в сезоне-2025/26.

– Было ли реально для 2Drots дойти до высокой стадии в Кубке России, например, до встречи с клубами РПЛ? Чего не хватило?

– Я считаю, что все было реально, но не хватило голов. Это самое важное в футболе: когда ты забиваешь – ты выигрываешь, но, к сожалению, нам этого не хватило, – сказал защитник 2Drots.

Напомним, 2Drots проиграли «Космосу» Долгопрудный в FONBET Кубке России (0:1). Клуб второй год подряд вылетел во втором раунде Пути Регионов.

Вылет 2Drots: со спорным пенальти и удалением. Второй год срезаются на 1/128

