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«Бешеный удар сзади – водитель в отключке, я ударился о торпеду. У меня фингал под глазом, пацаны сзади стонут». Судья Сухарев о ДТП с участием пьяного водителя

Арбитр Артур Сухарев рассказал детали ДТП, в котором пострадали судьи Медиалиги.

В субботу после финала Winline МФЛ-6 «Амкал» – «БроукБойз» (2:0) Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьев, Сухарев и его друг попали в аварию – в их такси въехал пьяный водитель.

«Хотели судьями встретиться в ресторане после финала. Вызвали такси и поехали вчетвером: Жилинский, Воробьев, мой друг из Ярославля и я.

Нам ехать было всего 20 минут. Проехали половину пути, стоим на светофоре – бешеный удар сзади. Удар был в левую сторону. Нас разворачивает на 360 градусов. Наш водитель в отключке. Я спереди сидел пристегнутый. Я в шоке ударился о торпеду. У меня фингал под глазом, нога болит, еле встал. Двери не открываются. Наши пацаны сзади стонут.

Я работал раньше спасателем, начал подсказывать, что нужно делать. Серегу (друга) первым достал, на асфальт положил, у него были подозрения на перелом позвоночника. Жилинский сам еле-еле вышел, куда-то приземлился. Воробей стонет, орет, чтобы ему вправили ногу. Но в таких ситуациях нельзя ничего вправлять.

Скорая и пожарная быстро приехали. Повезли всех на обследование. Последствия вы знаете, у Воробья еще вывих правой ноги, со слов моего друга, они рядом были. Его повезут в другую больницу к проверенным докторам от лиги, Кортава (технический директор МФЛ – Спортс’‘) договаривается. Сейчас его домой отпустили. 

У Жилинского перелом костных отростков позвоночника (за месяц должны зарасти). У меня ушибы. Мой друг тоже в порядке, в рубашке родился», – рассказал Сухарев.

Кортава у себя в телеграм-канале сообщил, что Медиалига оказывает пострадавшим арбитрам поддержку.

«Приходит много сообщений по поводу наших судей, все переживают, спрашивают – чем можно помочь.

Спасибо всем большое за отзывчивость, это на самом деле о многом говорит.

С ребятами все нормально, они с родными дома. Лига занимается помощью в оказании здоровья, а также юридических аспектов произошедшего!» – написал Кортава.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Некласико»
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