Форвард «Матч ТВ» Сичкар о просмотре в «Балтике»: «Есть хорошие новости. Думаю, завтра вечером их озвучу»

Игорь Сичкар рассказал о просмотре в «Балтике».

«Сегодня был насыщенный день. Теория, зал, тренировка, баня, бассейн. Уже готовлюсь ко сну. Есть хорошие новости. Думаю, завтра вечером их озвучу. Всем спокойной ночи, всех обнял», – написал форвард.

«Балтика» после товарищеского матча (5:0) пригласила на просмотр форварда медиакоманды «Матч ТВ» Игоря Сичкара.

Сичкару – 24 года. Он пришел в «Матч ТВ» перед WINLINE МФЛ-6. В сезоне и Кубке Лиги он провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

В 2025-м Сичкар еще выступал за любительский «Фанком» из Кирова в FONBET Кубке России (3 матча, 1 гол). Команда должны была играть уже в пятом раунде, но ей выписали технарь за участие дисквалифицированного игрока.

Высший уровень, на котором играл Сич – «Знамя Ногинск» из Второй лиги Б. Форвард провел за клуб 53 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

После 11 туров «Балтика» идет в Мир РПЛ на 5 месте, отставая от ЦСКА, идущего первым – на 4 очка.