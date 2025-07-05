Кушанашвили нанес символический удар перед финалом Winline Медиалиги. Он победил онкологию

Отар Кушанашвили нанес символический удар перед финалом 6-го сезона Winline МФЛ.

Телеведущий является чемпионом Медиалиги третьего сезона. Тогда он работал медиадиректором «Родины Медиа». В марте 2025-го клуб закрылся.

В мае 2024-го Кушанашвили впервые вышел на поле за «Родину Медиа» в качестве игрока.

В июне 2024-го Отару диагностировали рак кишечника четвертой стадии. Он перенес несколько операций и справился с болезнью.

В финале Медиалиги в «Лужниках» играют «Амкал» и «БроукБойз».

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