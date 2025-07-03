Герман высказался о предстоящем финале «Амкала» против «Броуков».

«Принципиальная игра – финал не может быть другой. С «Броуками» еще больше огня? Как будто это меркнет, просто потому что это финал.

Думаю, между клубами есть неприязнь. Это добавит огня, внимания и на трансляции, и на стадионе. Финал будет явно сильнее, чем если бы был «СиндЕкат».

На бровке и на поле, мне кажется, такого огня не будет. Потому что наша сторона вряд ли будет как-то необычно для себя действовать, а та, учитывая, что их немножко ограничили, нарвались на дисквалификации, я думаю, что будет максимально спокойным.

Получается, действующий чемпион Медиалиги и чемпион Кубка Лиги – две самых сильных команды», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В субботу 5 июля «Амкал » сыграет с «БроукБойз » в финале 6-го снзона Медиалиги. Матч пройдет на стадионе «Лужники».

Начало – в 20:00 (мск).