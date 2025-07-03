0

Герман о матче МФЛ с «Броуками»: «Финал с любым соперником принципиальный»

Герман высказался о предстоящем финале «Амкала» против «Броуков».

«Принципиальная игра – финал не может быть другой. С «Броуками» еще больше огня? Как будто это меркнет, просто потому что это финал. 

Думаю, между клубами есть неприязнь. Это добавит огня, внимания и на трансляции, и на стадионе. Финал будет явно сильнее, чем если бы был «СиндЕкат».

На бровке и на поле, мне кажется, такого огня не будет. Потому что наша сторона вряд ли будет как-то необычно для себя действовать, а та, учитывая, что их немножко ограничили, нарвались на дисквалификации, я думаю, что будет максимально спокойным.

Получается, действующий чемпион Медиалиги и чемпион Кубка Лиги – две самых сильных команды», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В субботу 5 июля «Амкал» сыграет с «БроукБойз» в финале 6-го снзона Медиалиги. Матч пройдет на стадионе «Лужники».

Начало – в 20:00 (мск). 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoГерман Эль Класико
logoАмкал
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Более 15 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». На стадионе выступят Kai Angel и 9mice
12вчера, 09:22
Kai Angel и 9mice выступят на финале Медиалиги в «Лужниках»
1 июля, 09:23
«Амкал» и «БроукБойз» в финале Медиалиги в «Лужниках», «Десятка» против «СиндЕката» в матче за 3-е место. Расписание финального дня МФЛ-6
30 июня, 13:03
Главные новости
«Все играют в футбол, а побеждает «Амкал». Панов после игры с «Десяткой»
1вчера, 19:11
Василий Маврин: «Уже не за что до меня #########, что #########, что я зашел в раздевалку»
3вчера, 17:29
Тришин – лучший арбитр МФЛ-6. Судья занимает первую строчку в рейтинге по итогам сезона
вчера, 15:55
Кузнецов о работе курьером в Ozon: «Это было в пандемию ради шутки. В месяц зарабатывали 80-100 тысяч»
20вчера, 13:44
Райзен: «В Медиалиге нужно создавать ажиотаж, когда ты не можешь купить билет. Это создаст имидж для турнира»
вчера, 12:15
Шама войдет в тренерский штаб 2Drots. Он должен был возглавить «Матч ТВ», но отказался в день объявления о его назначении
вчера, 10:29
Более 15 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». На стадионе выступят Kai Angel и 9mice
12вчера, 09:22
Стиль ушел из 2Drots. Жека написал, что это был один из его любимейших игроков
1 июля, 18:38
Бирюк покинул 2Drots: «Свой потенциал, считаю, не раскрыл»
1 июля, 17:11
Азамат о реакции «Амкала» на интервью «Десятки»: «Молодые ребятишки не понимают цену победы»
1 июля, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
сегодня, 06:25Киберспорт
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
28 июня, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
919 июня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13