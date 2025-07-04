Райзен: «Завтра будем переезжать этот «Амкал». Мне вообще ##### на Васю Маврина»
Райзен высказался перед матчем с «Амкалом» в финале шестого сезона Медиалиги.
«Вы должны знать! Если «Броуки» на футбольном поле, то это уже история. Потому что, если мы до него дошли, значит, нам уже повезло и написано победить!
Завтра будем переезжать этот «Амкал». Мне вообще ##### [все равно] на этого Васю Маврина, честно скажу. Я уже задолбался себя сдерживать, я хочу навкидывать! Летс гоу!» – заявил президент «БроукБойз».
«Броуки» сыграют с «Амкалом» в финале шестого сезона Winline Медиалиги в «Лужниках» 5 июля. Перед матчем выступят Kai Angel и 9mice.
Нас ждет великий финал Медиалиги. Возможно, определится лучшая команда в истории
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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