Райзен: «Завтра будем переезжать этот «Амкал». Мне вообще ##### на Васю Маврина»

Райзен высказался перед матчем с «Амкалом» в финале шестого сезона Медиалиги.

«Вы должны знать! Если «Броуки» на футбольном поле, то это уже история. Потому что, если мы до него дошли, значит, нам уже повезло и написано победить!

Завтра будем переезжать этот «Амкал». Мне вообще ##### [все равно] на этого Васю Маврина, честно скажу. Я уже задолбался себя сдерживать, я хочу навкидывать! Летс гоу!» – заявил президент «БроукБойз ».

«Броуки» сыграют с «Амкалом» в финале шестого сезона Winline Медиалиги в «Лужниках» 5 июля. Перед матчем выступят Kai Angel и 9mice.

Нас ждет великий финал Медиалиги. Возможно, определится лучшая команда в истории

Новая классика – «Броуки» с «Амкалом». В этих матчах было все: ненависть, драки, сжигание футболок