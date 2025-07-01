Kai Angel и 9mice выступят на финале Медиалиги в «Лужниках»

Winline Медиалига анонсировала музыкальную программу на финал МФЛ-6.

В решающем матче шестого сезона Медиалиги встретятся «Амкал » и «БроукБойз » на стадионе «Лужники» 5 июля в 20:00.

В рамках развлекательного шоу на стадионе выступят участники объединения Viperr – Kai Angel и 9mice.

Также запланировано выступление специального гостя.

Перед финалом пройдет матч за 3-е место между ФК «10» и «СиндЕкатом ». Начало игры – в 17:00.