Kai Angel и 9mice выступят на финале Медиалиги в «Лужниках»
Winline Медиалига анонсировала музыкальную программу на финал МФЛ-6.
В решающем матче шестого сезона Медиалиги встретятся «Амкал» и «БроукБойз» на стадионе «Лужники» 5 июля в 20:00.
В рамках развлекательного шоу на стадионе выступят участники объединения Viperr – Kai Angel и 9mice.
Также запланировано выступление специального гостя.
Перед финалом пройдет матч за 3-е место между ФК «10» и «СиндЕкатом». Начало игры – в 17:00.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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